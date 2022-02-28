Германия готова принять всех беженцев с Украины [ Редактировать ]
Германия готова принять всех беженцев с Украины, которые прибудут в ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
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