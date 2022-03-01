В Бобровице под Черниговом оккупанты грабят магазины и жилые дома (видео) [ Редактировать ]
В городе Бобровица, Черниговской области, оккупанты ограбили продуктовый магазин. Российские солдаты не только вскрыли кассу, но и стащили несколько ящиков с продуктами. После чего начали грабить жилые дома.
Напомним, что белорусские войска зашли в Черниговскую область.
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