Люди стали стеной и блокируют колонну российских танков в Старобельске (видео) [ Редактировать ]
В Старобельске Луганской области люди вышли на улицы, чтобы блокировать наступление вражеской российской техники. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
На кадрах видно, что украинцы вышли на улицах с флагами, чтобы преградить дорогу оккупационным войскам.
"Старобельск. Люди блокируют колонну российских танков", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что Луганская область остается одним из направлений, где ведутся ожесточенные бои с вражескими войсками РФ.
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