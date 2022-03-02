В Старобельске Луганской области люди вышли на улицы, чтобы блокировать наступление вражеской российской техники. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, что украинцы вышли на улицах с флагами, чтобы преградить дорогу оккупационным войскам.

"Старобельск. Люди блокируют колонну российских танков", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что Луганская область остается одним из направлений, где ведутся ожесточенные бои с вражескими войсками РФ.