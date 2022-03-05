Под Черниговом сбили вражеский штурмовик (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В окрестностях Чернигова бойцы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский штурмовик. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
Сообщается, что пилот вражеского самолета успел катапультироваться, его нашли.
Напомним, что по данным Генштаба, на утро 4 марта российская армия потеряла в Украине 39 самолетов и 40 вертолетов.
по теме
Под Волновахой сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34
В Чернигове, где утром сбили российский военный самолет, задержали пилота, который успел катапультироваться. Второй пилот уничтожен . Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Под Донецком ВСУ сбили российский истребитель. По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на утро 4 марта российские войска потеряли 33 самолета и 37 вертолетов
В Чернигове из-под завалов извлекли тела 22 погибших мирных жителей. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Данные по состоянию на 15:30
Западные партнеры передадут Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25 для украинской армии. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ