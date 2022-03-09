Опубликованы карты гуманитарных коридоров по Киевской области [ Редактировать ]
9 марта с 9:30 будет организована эвакуация мирного населения из Бучи, Ворзеля, Бородянки, Гостомеля и Ирпеня.
Выезд будут обеспечивать полицейские, Красный Крест и органы местного самоуправления.
Пункты сбора:
- Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б;
- Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25;
- Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12;
- Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А и ул. Свято-Покровская, 220;
- Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная 6.
Власти просят всех четко следовать инструкциям правоохранителей, иметь с собой документы и вещи, сохранять спокойствие.
Напомним, что Верещук назвала все маршруты для эвакуации на 9 марта.
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