В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ. Об этом сообщает облпрокуратура в Facebook.

По данным следствия, 14 марта российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова.

"Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства", – говорится в сообщении.

В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.

Ранее сообщалось, что в Чернигове оккупанты ударили по "Политехнике", Нежин обстреляли "Ураганами".