В Чернигове из-за обстрела оккупантов погибли 10 человек [ Редактировать ]
В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ. Об этом сообщает облпрокуратура в Facebook.
По данным следствия, 14 марта российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова.
"Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства", – говорится в сообщении.
В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.
Ранее сообщалось, что в Чернигове оккупанты ударили по "Политехнике", Нежин обстреляли "Ураганами".
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