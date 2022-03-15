"Росія прагне зруйнувати все, що робить українців українцями" - Зеленський [ Редактировать ]
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Я не знаю, чи вдалося мені знайти правильні слова. Але сподіваюся, що після виступу перед урядом і парламентом Канади у цій братній країні ніхто не сумніватиметься: Росія прагне зруйнувати все, що робить українців українцями, – наше майбутнє, наш характер, нашу волю. Та в неї нічого не вийде.
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