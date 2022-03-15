Росія повертається на 30 років назад: зачинили заклади МакДональдс, KFC і відключили Інстаграм [ Редактировать ]
Сьогодні росіяни відкинулися на 30 років назад.
У федерації зачинили заклади Макдональдс, KFC і відключили Інстаграм. Щодо мережі, громадяни навіть писали петицію до путіна - і, як не дивно, безрезультатно.
Яким же видався цей понеділок "за порєбріком" - дивіться далі.
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