Сьогодні росіяни відкинулися на 30 років назад.

У федерації зачинили заклади Макдональдс, KFC і відключили Інстаграм. Щодо мережі, громадяни навіть писали петицію до путіна - і, як не дивно, безрезультатно.

Яким же видався цей понеділок "за порєбріком" - дивіться далі.