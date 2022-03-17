Як і на Донеччині, в 1992-му москва підтримала сепаратистів у молдовському регіоні Придністров'я.

Росія полюбляє створювати квазіреспубліки. Однією з перших рашисти атакували Молдову.

Як тільки країна оголосила про незалежність. Як і на Донеччині, в 1992-му москва підтримала сепаратистів у молдовському регіоні Придністров'я.

Тож як росія займалася окупацією території Молдови ще 30 років тому - дивіться далі.