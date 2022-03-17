Створення квазіреспублік: як 30 років тому росія займалася окупацією Молдови [ Редактировать ]
Росія полюбляє створювати квазіреспубліки. Однією з перших рашисти атакували Молдову.
Як тільки країна оголосила про незалежність. Як і на Донеччині, в 1992-му москва підтримала сепаратистів у молдовському регіоні Придністров'я.
Тож як росія займалася окупацією території Молдови ще 30 років тому - дивіться далі.
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