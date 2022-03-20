Росія намагається завербувати найманців із Сирії для війни в Україні [ Редактировать ]
Найманців із Сирії намагається завербувати росія для війни проти України.
У рф шукають сирійців, які мають досвід бойових дій у містах. Водночас у британській розвідці заявили: російські війська в Україні використовують, зокрема, таку ж тактику, як і під час війни в Сирії.
Що ж саме мали на увазі та більше про участь рф у сирійській війні - в сюжеті.
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