Найманців із Сирії намагається завербувати росія для війни проти України.

У рф шукають сирійців, які мають досвід бойових дій у містах. Водночас у британській розвідці заявили: російські війська в Україні використовують, зокрема, таку ж тактику, як і під час війни в Сирії.

Що ж саме мали на увазі та більше про участь рф у сирійській війні - в сюжеті.