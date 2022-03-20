У Великій Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування дій путіна [ Редактировать ]
Нюрнберг для Путіна. Колишні прем'єр-міністри, науковці, юристи та політики Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування дій путіна в Україні.
На кшталт судового процесу над нацистськими воєнними злочинцями після Другої світової війни. Новини із Сполученого Королівства розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.
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