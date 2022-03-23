Європа прощається з російськими енергоресурсами [ Редактировать ]
Німеччина шукає нових партнерів в арабському світі, Литва заявляє про готовність повністю відмовитися від російських енергоресурсів, а в офіційному Брюсселі заговорили про нафтове ембарго.
Як Європа прощається з російськими енергоресурсами -Тетяна Логунова докладніше.
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