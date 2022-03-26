По Лисичанску оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и "Градами" (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 26 марта, российские оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По Лисичанску рашисты ударили ракетой "Точка-У" и "Градами".
Спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются приподнять на поверхность.
Сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь пылает еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.
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