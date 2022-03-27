Росіяни одну за одною переживають невдачі в окупаційній війні проти України. І через це в кремлі вдаються до нового шантажу, погрожуючи світу застосуванням ядерної зброї.

А от хто в росії ухвалює рішення про запуск ядерної ракети, наскільки це ймовірно та як на черговий шантаж реагують у Вашингтоні - дивіться в нашому сюжеті.