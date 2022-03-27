Застосування ядерної зброї: хто в росії ухвалює рішення про запуск ядерної ракети [ Редактировать ]
Росіяни одну за одною переживають невдачі в окупаційній війні проти України. І через це в кремлі вдаються до нового шантажу, погрожуючи світу застосуванням ядерної зброї.
А от хто в росії ухвалює рішення про запуск ядерної ракети, наскільки це ймовірно та як на черговий шантаж реагують у Вашингтоні - дивіться в нашому сюжеті.
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