Енергетичні експерти стверджують, що Євросоюз зможе прожити без російського газу [ Редагувати ]
Місія здійсненна. Енергетичні експерти стверджують: Євросоюз зможе прожити без російського газу.
Буде важко, але це цілком можливо. Як саме - дивіться у нашій довідці.
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