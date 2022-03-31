Європейці готуються до припинення газопостачання з Росії [ Редагувати ]
Відключить чи ні? Європейці готуються до припинення газопостачання з Росії. Адже напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях. У Німеччині, яка разом з іншими країнами ЄС, відмовилася виконувати газовий ультиматум, вже запровадили надзвичайний стан. Тетяна Логунова розкаже більше.
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