Російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим майном в Україні [ Редагувати ]
Російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим. В білоруському місті Наровля окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.
В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні.
- Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.
- Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського "товару" на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.
- В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.
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