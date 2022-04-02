В мережі з'явилися переговори одного із загарбників, який в розмові з дружиною смакує "сафарі" на дітей у Маріуполі, де кадировці біжать за маленькою українською дівчинкою та стріляють їй по ногах - для розваги. Про це свідчать перехоплені СБУ записи.

Далі хвалиться захопленими під Києвом трофеями:

..машин набрали себе, бледь. Рушків себе набрали, карабінів...". А ще один спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, із харчуванням у них все нормально: "...собаку зарізали, з'їли", бо просто "...нутрії закінчилися.

Навіть "мирні" росіяни, що залишилися в рф, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.