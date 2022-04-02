Смакують "сафарі" на дітей у Маріуполі: про що окупанти говорять з дружинами [ Редагувати ]
В мережі з'явилися переговори одного із загарбників, який в розмові з дружиною смакує "сафарі" на дітей у Маріуполі, де кадировці біжать за маленькою українською дівчинкою та стріляють їй по ногах - для розваги. Про це свідчать перехоплені СБУ записи.
Далі хвалиться захопленими під Києвом трофеями:
..машин набрали себе, бледь. Рушків себе набрали, карабінів...". А ще один спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, із харчуванням у них все нормально: "...собаку зарізали, з'їли", бо просто "...нутрії закінчилися.
Навіть "мирні" росіяни, що залишилися в рф, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.
по темі
В білоруському місті Наровля окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно
В Офісі президента розповіли, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із росією
У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до данців і до всієї демократичної спільноти світу
У вівторок, 29 березня, в результаті перемовин між Україною та росією, які відбулися в Стамбулі, було прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких незаконно вивезли до росії та які хочуть повернутися, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах