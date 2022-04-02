В росії почали розсилати похороні листи зі справжніми причинами смерті [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
В росії почали розсилати похороні листи, в яких вже зазначається, що окупант загинув не на навчаннях, а під час виконання "військової операції".
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