Президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії прямують до Києва [ Редагувати ]
Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії в середу, 13 квітня, прибули до України та прямують до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Їду до Києва з потужним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет та свободу.
Президент Науседа у супроводі президент Польщі Анджея Дуди, Латвії Егілса Левітса та Естонії Алара Каріса їде поїздом "Укрзалізниці" на зустріч з Зеленським.
Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку.
Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.
Анджей Дуда 12 квітня зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який також планував відвідати Київ. Водночас в Офісі президента дали зрозуміти, що його в Україні не чекають.
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