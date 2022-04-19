Сотні тисяч українців по всьому світу регулярно проводять різні акції та перфоманси на підтримку України. Так вони закликають інші країни долучитися до допомоги своїй батьківщині. А от українка Антоніна Самойлова вирішила привернути увагу до війни в Україні неординарно та… екстримально, з вершини гори.

Для Антоніни Самойлової сходження на нові вершини - сенс життя. У свої 32 вона підкорила Кіліманджаро, Ельбрус, Вінсон та багато інших гір. На черзі - певно, найважчий та водночас найважливіший підйом - Еверест. Для найвищої вершини Антоніна ретельно підбирає найкраще спорядження та екіпірування, та головним атрибутом цього сходження буде український прапор.

Антоніна Самойлова, альпіністка:

Головна причина, чому я йду туди і беру з собою український прапор - це заклик до урядів і всіх країн, щоб вони допомогли нам. Я думаю, що для українців було б великою підтримкою - знати, що навіть у цей найважчий рік, хтось буде там, на вершині світу. І там же - майорітиме український прапор.

Перебуваючи закордоном, Антоніна переживає, що не може допомогти українцям фізично. Та от підняти бойовий дух і показати, що українці - сильна нація - зможе точно. На вершину Гімалаїв разом з Антоніною сходитимуть ще щонайменше 225 альпіністів з усього світу. І всі, як один, каже дівчина, підтримують український народ. Сходження на Еверест, безумовно, подвиг. Однак, альпіністка певна: справжні подвиги здійснюються зараз саме на території України.

Антоніна Самойлова, альпіністка:

Мій батько і мій молодший брат зараз в Україні, борються за свободу, тож я ними дуже пишаюсь.

Попереду - довгий шлях, але Антоніна вже точно знає, що робитиме по звершенню експедиції.

Антоніна Самойлова, альпіністка:

Після Евересту я сподіваюся повернутися в свій рідний Київ і обійняти всю свою родину. Сподіваюсь, що так і буде.

Антоніна Самойлова стане шостою українкою, яка підкорюватиме найвищу вершину світу.