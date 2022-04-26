У містах Луганщини люди майже постійно ховаються у підвалах багатоповерхівок.

Схід України залишається найгарячішою точкою на воєнній мапі України. Ворог не полишає спроб зрівняти з землею українські населені пункти. Основні сили російська армія зосередила на напрямках Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної. Це на Луганщині. А на Донеччині атакує Слов'янськ і Краматорськ. Детальніше про ситуацію - у матеріалі моїх колег.

Поліцейські та волонтери - зараз чи не єдині, хто забезпечує доставку хоч якоїсь гуманітарної допомоги до селища Дружба на Луганщині. Вони дістаються сюди тропами, відомими лише їм. А в самому селищі нині живе менш як 20-ро людей.

У містах Луганщини люди майже постійно ховаються у підвалах багатоповерхівок. Якщо треба перейти з одного підвалу до іншого - рухатися треба швидко, аби не потрапити під обстріл.

-Помогают нам не умереть с голоду. Нас здесь очень-очень много.

Під час спроби евакуювати жителів Рубіжного, російська армія обстріляла автобус із мирними людьми. Постраждалих немає, а от транспорт - неабияк пошкоджений. Та попри всі труднощі, за добу з Луганщини вдалося вивезти 73 людини.

Напередодні рашисти захопили селище Новотошківське. Чи швидше те, що від нього залишилося. Після масованих авіаударів захоплювати там було майже нічого, окрім хіба що випаленої землі.

Тривають бої й у Попасній. Половину міста вже контролюють орки - вони зайшли з боку окупованого Первомайська, проте просунутися далі не можуть. Лише зазнають суттєвих втрат. Бригада імені Короля Данила перебила бійців приватної військової компанії "Ліга" - колись ПВК "Вагнер". Спочатку по окупантам вдарила артилерія, а потім залишки орків, які колись наводили страх однією своєю назвою, добили наші піхотинці. Тіла вбитих із поля бою ніхто не забирає.

В окупованій Кремінній російська армія знеструмила електро-підстанцію на 500 кіловольт. В обласній військовій адміністрації повідомляли, що протягом кількох годин не було світла в усьому регіоні! Але згодом ремонтники знайшли вихід - населені пункти підконтрольної Україні території Луганщини вони перепідключили до інших підстанцій.

Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації:

Критична інфраструктура - вода, газ, світло - вона розбита вщент, повністю.

Також в окупованій Кремінній - у приміщеннях міськради й поліції - на наради зібралися колаборанти. Два вибухи, що пролунали одночасно в обох будівлях, знищили всіх зрадників.

За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко:

Масовими обстрілами й авіаударами російська армія продовжує винищувати цивільну інфраструктуру й Донецької області. Зараз неможливо підрахувати точно, скільки всього пошкоджено та зруйновано будівель, але за попередніми даними обласної військової адміністрації, йдеться про понад 65 тисяч приватних будинків та 3 тисячі багатоповерхівок. І це без урахування руйнувань у Волновасі та Маріуполі.

Тим часом рашисти й надалі декларують свої плани щодо виходу на адмінмежу Донецької та Луганської областей. Проте наші захисники вже 2 місяця героїчно чинять спротив, руйнуючи всі плани рашистів.