Окупанти наступають на Барвінкове, Рубіжне, Попасну та Мар’їнку - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою росіян залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18:00.
- На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.
- На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове.
- У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області окупанти влаштували польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. За наявною інформацією, у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.
- На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.
- На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.
- Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.
- На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у повну бойову готовність, силові структури переведені на посилений режим несення служби.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ росіян на Запоріжжі.
по темі
Британський прем'єр Борис Джонсон анонсував новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ отримають бронемашини Mastiff, ПЗРК Starstreak, ще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси
Канада направила Україні для відбиття російської агресії 155-міліметрові гаубиці M777 з дальністю стрілянини до 30 км, а також боєприпаси до них. Про це повідомило міністерство оборони
Українські військові знищили велику ворожу колону, що прямувала в бік міста Ізюм на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
На Донеччині поблизу селища Новомайорське українські захисники знищили склад із боєприпасами російських загарбників
З початку повномасштабного вторгнення Росії 363 засуджені пішли воювати за Україну. Про це повідомляє Міністерство юстиції. Для того, щоб приєднатися до оборони України, засудженим необхідно пройти процедуру звільнення згідно із законом