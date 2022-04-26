У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти зосередили великі сили. У цьому ж районі противник продовжує утримувати польові табори.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Відзначається, що противник продовжує зберігати польові табори в районах Бєлгородської області, які знаходяться поруч з кордоном України. У них окупанти відновлюють боєздатність своїх підрозділів і проводять навчання прибувають резервів.

"За наявною інформацією, в безпосередній близькості від державного кордону України в цій області знаходиться до п'яти батальйонних тактичних груп противника", - уточнили в Генштабі.