Окупанти під час обстрілу Миколаївської області влучили у сільськогосподарський склад з добривами. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на Facebook-сторінці.

Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу і людям немає.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, жителі Миколаївської області в соціальних мережах повідомили, що чули вибухи та оприлюднили фото рожевої хмари диму.