Вибухи в Миколаївській області: з'явилися нові деталі [ Редагувати ]
Окупанти під час обстрілу Миколаївської області влучили у сільськогосподарський склад з добривами. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на Facebook-сторінці.
Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу і людям немає.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, жителі Миколаївської області в соціальних мережах повідомили, що чули вибухи та оприлюднили фото рожевої хмари диму.
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