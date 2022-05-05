Затримка поїздів: "Укралізниця" оновила дані [ Редагувати ]
Фото: e-kassa.com
Станом на ранок, 5 травня, оприлюднені дані щодо затримки ряду пасажирських поїздів через обстріл території України російськими окупантами.
Про це повідомляє "Укралізниця".
Станом на 07:00 5 травня із запізненням їдуть наступні поїзди:
- №150 Чернівці - Полтава (+11:13 год);
- №60 Чоп - Київ (+10:22 год);
- №25 Рахів - Одеса (+9:42 год);
- №5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+9:41);
- №120 Львів - Запоріжжя (+9:32 год);
- №1 Івано-Франківськ - Харків (+8:41 год);
- №232 Львів - Дніпро (+7:22 год);
- №42 Львів - Дніпро (+7:14 год);
- №45 Ужгород - Лозова (+6:51 год);
- №749 Київ - Івано-Франківськ (+6:48 год);
- №37 Ужгород - Одеса (+5:55 год);
- №56 Рахів - Київ (+5:37 год);
- №145 Львів - Ужгород (+5:33 год);
- №12 Львів - Одеса (+5:30 год);
- №86 Львів - Запоріжжя (+4:57 год);
- №30 Ужгород - Київ (+4:49 год);
- №96 Рахів - Київ (+4:42 год);
- №43 Івано-Франківськ - Київ (+4:40 год);
- №13 Київ - Солотвино (+3:59 год);
- №50 Трускавець - Київ (+3:42 год);
- №8 Чернівці - Київ (+3:38 год);
- №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (+3:36 год);
- №14 Солотвино - Київ (+3:14 год);
- №4 Запоріжжя - Львів (+3:10 год);
- №18 Львів - Харків (+3:07 год);
- №82 Ужгород - Київ (+3 год);
- №8 Одеса - Харків (+2:21 год);
- №92 Харків - Одеса (+2:13 год);
- №7 Київ - Чернівці (+2:08 год);
- №49 Київ - Трускавець (+1:57 год);
- №54 Одеса - Дніпро (+1:56 год);
- №87 Запоріжжя - Ковель (+1:49 год);
- №85 Запоріжжя - Львів (+1:45 год);
- №58 Ворохта - Київ (+1:30 год);
- №38 Запоріжжя - Львів (+1:27 год);
- №21 Харків - Трускавець (+1:20 год);
- №11 Одеса - Львів (+1:19 год);
- №81 Київ - Ужгород (+1:17 год);
- №38 Одеса - Ужгород (+1:16 год);
- №106 Одеса - Київ (+1:14 год);
- №129 Кременчук - Івано-Франківськ (+1:12 год);
- №105 Київ - Одеса (1:10 год);
- №710 Львів - Дарниця (+5 год);
- №705 Київ - Перемишль (+1 год);
- №716 Перемишль - Київ (+4 год);
- №774 Львів - Дарниця (+4 год).
по темі
Prev Next
27 квітня 2022 08:10 Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня
На середу, 27 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів
05 травня 2022 07:30 "Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс на 5 травня
На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів
03 травня 2022 23:59 Ракетний обстріл: в Україні пошкоджено шість залізничних станцій
Ракетні обстріли російських військ травня 3 пошкодили шість залізничних станцій у центральній та західній частині України
03 травня 2022 22:46 Удар по Львову: список затриманих поїздів
Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова
02 травня 2022 07:44 Графік евакуаційних поїздів на 2 травня
Компанія призначила на сьогодні додатково 3 рейси