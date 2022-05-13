В Запорізькій області відкрили зелений коридор [ Редагувати ]
У районі Кам'янського Запорізької області відкрито зелений коридор. Про це повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.
Люди зможуть проїхати на тимчасово окуповану територію області.
13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Кам'янського.
Жителів області просять слідкувати за безпекової ситуацією. У разі загострення коридор буде закритий.
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