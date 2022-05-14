Україна виграла битву за Харків - Інститут вивчення війни [ Редагувати ]
Російські військові вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Російські підрозділи під Харковом останніми днями не намагалися втримати свої позиції на тлі контратак українських сил.
Натомість окупанти зосередились на проведенні впорядкованого відведення власних підрозділів, віддавши перевагу його спробам утримати позиції поблизу українського міста.
Таким чином, пишуть експерти, Україна, схоже, виграла битву за Харків, не дозволивши росіянам ані оточити, ані захопити місто.
Харків знаходиться за 25 км від кордону з росією. Російські війська підійшли до міста-мільйонника в перший день війни, і щоденно піддавали його артилерійським і ракетним обстрілам.
Аналітики порівнюють цей відступ російських військових з втечею з-під Києва наприкінці березня.
Основні зусилля російських військ зараз, як і раніше, спрямовані на те, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня.
Нагадаємо, що на Харківщині окупанти підірвали три мости, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.
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