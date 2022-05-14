Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час телефонної розмови з володимиром путіним не побачив зміни позиції росії щодо України. Про це канцлер ФРН в інтерв'ю порталу T-online. Розмова відбулася 13 травня, вона тривала понад півтори години.

На думку канцлера, росія досі не досягла жодної з цілей, поставлених перед початком вторгнення до України. Зокрема, зазначив Олаф Шольц, Україна продовжує відстоювати свої території, а НАТО лише зміцнює сили.

Україна не завойована, але з великим умінням, мужністю та самопожертвою обороняється. НАТО не пішло, а фактично збільшило свої сили на східному фланзі. І альянс стане ще міцнішим, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Самі російські військові зазнали значних втрат, які значно більші, ніж за десятиліття афганської кампанії Радянського Союзу.

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Глава уряду Німеччини зазначив, що єдиною можливістю зняття санкцій з росії є укладання мирної угоди між Москвою та Києвом. Для цього він знову закликав росію вивести свої війська з України.

Якоїсь миті росія має зрозуміти, що єдина правдоподібна можливість скасування санкцій у якийсь момент - це угода з Україною, а це не може бути продиктований мир... Щодо іншого діє чіткий принцип: Україна вирішує ці питання. Ми не можемо вести переговори від їхнього імені так чи інакше.

Шольц стверджує, що санкції мають дуже значний вплив на росію, а "можливості її розвитку дуже обмежені". Канцлер Німеччини пообіцяв і надалі постачати зброю Києву і посилювати санкції проти росії.

Так, ми продовжимо, із санкціями теж. Тому що наша мета полягає в тому, щоб спроба російського вторгнення провалилася. Це еталон наших дій.

Нагадаємо, що 13 канцлер ФРН Шольц під час розмови з володимиром путіним закликав до негайного припинення вогню в Україні, заявив, що в Україні немає жодних нацистів, а Берлін не підтримає нав'язаний Києву силою російський варіант мирної угоди.