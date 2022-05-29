Російські війська не припиняють наступ з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 29 квітня.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне. Успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне. Успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля. Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках . Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати річку Сіверський Донець.

. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати річку Сіверський Донець. На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення з застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.

ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення з застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації. На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста. На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками у районі Берестового та Покровська. Завдав чотири ракетних удари по Верхнєкам’янську, Врубівці та Соледару.

ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками у районі Берестового та Покровська. Завдав чотири ракетних удари по Верхнєкам’янську, Врубівці та Соледару. На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації. На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та здійснює їх інженерне обладнання.

противник намагається утримати зайняті рубежі та здійснює їх інженерне обладнання. На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське. На Миколаївському напрямку загарбники перекидають резерви в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

загарбники перекидають резерви в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА. На Сіверському напрямку противник охороняє кордон з Брянською та Курською областями військовими зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ.

Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей . Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

. Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій. На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

Нагадаємо, що і президент Зеленський, і військове керівництво України визнають, що ситуація на Донбасі дуже важка.