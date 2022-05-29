Окупантів вибили з Лимана, у Сєвєродонецьку точаться вуличні бої - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська не припиняють наступ з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 29 квітня.
- На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне. Успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.
- Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати річку Сіверський Донець.
- На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення з застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.
- На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.
- На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками у районі Берестового та Покровська. Завдав чотири ракетних удари по Верхнєкам’янську, Врубівці та Соледару.
- На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та здійснює їх інженерне обладнання.
- На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.
- На Миколаївському напрямку загарбники перекидають резерви в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.
- На Сіверському напрямку противник охороняє кордон з Брянською та Курською областями військовими зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ.
- Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.
- На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.
- На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.
Нагадаємо, що і президент Зеленський, і військове керівництво України визнають, що ситуація на Донбасі дуже важка.
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