Відомий український адвокат і правозахисник Масі Найєм, який є братом народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма, прийшов до тями після тяжкого поранення на фронті. Про це він сам повідомив у Facebook.

Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь.

Масі Найєм - засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). Після російського вторгнення 24 лютого знову став до лав ЗСУ.

Напередодні стало відомо, що він отримав тяжке поранення в голову під час бойових дій. Медики змогли його евакуювати та відправити до військового шпиталю в Дніпрі, де його прооперували.