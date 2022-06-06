"Одного ока в мене не буде ніколи": Масі Найєм прийшов до тями [ Редагувати ]
Відомий український адвокат і правозахисник Масі Найєм, який є братом народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма, прийшов до тями після тяжкого поранення на фронті. Про це він сам повідомив у Facebook.
Прийшов до тями.
Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії.
Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна!
Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь.
Масі Найєм - засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). Після російського вторгнення 24 лютого знову став до лав ЗСУ.
Напередодні стало відомо, що він отримав тяжке поранення в голову під час бойових дій. Медики змогли його евакуювати та відправити до військового шпиталю в Дніпрі, де його прооперували.
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