МЗС Британії відреагувало на "вирок" британським громадянам у "ДНР" [ Редагувати ]
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"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, серед яких двоє громадян Британії до страти. В Британії назвали вирок нелегітимним.
Про це пише в Twitter міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс.
"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивний вирок, який не має жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - пише Трасс.
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