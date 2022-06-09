"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, серед яких двоє громадян Британії до страти. В Британії назвали вирок нелегітимним.

Про це пише в Twitter міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивний вирок, який не має жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - пише Трасс.