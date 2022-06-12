Обстріли Харківської області: за добу загинули троє людей [ Редагувати ]
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу загинули троє осіб. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Вчора під обстріли знову потрапив Шевченківскький район Харкова. Також окупанти вдарили по Малоланилівській громаді, Чугуївському та Ізюмському районах.
В результаті ворожих обстрілів виникли пожежі у приватних будинках, нежилих приміщеннях та лісосмугах.
Загалом внаслідок дій окупантів за минулу добу поранення отримали четверо осіб, ще троє людей загинули.
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