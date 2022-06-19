В один бік рашисти прямували до Лебедина, в інший - у Тростянець.

Через село Станова, на Сумщині, ще нещодавно йшли колони ворожої бойової техніки. Артилерійські багатотонки вривалися на людські подвір'я та звідти гатили по сусідніх селах. А після визволення від рашистів Станову кілька разів бомбардували. Місцевих і досі трусить від кожної згадки про пережите. І лише діти безстрашно бігають до ставків. Нині в піротехніків дійшла черга до обстеження водойм. І майже одразу - небезпечні знахідки. Більше про них - далі.

З перших днів ворожого вторгнення село Станова на Сумщині стало транзитним для бойової техніки окупантів.

Любов, мешканка с. Станова:

Вони їхали, як місто зірвали в Кліментове, вони поїхали в окружну через наше село і дальше. Наверное по 300 штук за день, разних, бували по 120 по 130 колони.

В один бік рашисти прямували до Лебедина, в інший - у Тростянець. Та за кілька днів плани окупантів змінились.

Любов, мешканка с. Станова:

Людей вони поначалу не трогали, тільки в один прекрасний день проїхали в ту сторону, а через 20 минут начали заїжджать по дворам, заїжджали як їм удобно було, із ворітьми з заборами, з усим, ходили по хатам.

На одній з центральних вулиць села жодного вцілілого паркану. Багатотонна техніка руйнувала все на шляху, зупинялась просто у подвір'ях жителів і починала гатити. Заїхали вороги й на обійстя пані Лідії.

А щойно техніка поїхала, бомба прилетіла на подвір'я сусідів - у Манойленків зачепило літню кухню та гараж з автомобілем. А ще за кілька днів поцілило вже і в їхній двір. Тоді й хата зайнялась.

Лідія Манойленко, жителька с. Станова:

Усе вивалило, все побило, ну а шо, шо ми зробимо? 50 год строилося, за одну секунду таке зробили, 25 березня таке все зробили.

Зараз подружжя, вибиваючись із сил, поспішає відновити житло. Будинок з дахом, вікнами, парканом - наче й не було страшного. І тільки гаманець надовго з від'ємним балансом.

Посеред уламків будинку у центрі села - величезні кущі троянд. Майже щодня сюди приходить Олександр - зізнається, ятрить душевні рани, але тягне додому. Поки доводиться жити у родичів.

Під вікнами будинку, де Тетяна мешкає вдвох зі матір'ю, і вдень і вночі їздили танки.

Тетяна Кочерещенко, жителька с Станова:

Ще їде танком ,воде дулом отак во, страшно, в вікна дивишся. Тут же ж танк отож як рвонув, страшно було, я й на пол падала, бабушка каже, та шо ти боїшся, нічо страшного, ну вона старенька, 84 года. Тут снаряди були, десять з бтр , такі здорові, як поросята, чи як сказать правильно, не знаю, потом украинские солдаті зайшли, я просила, будь ласка, винесіть, бо обстріли ж ідуть, страшно біля двора, а як рвоне.

Тетяна розповідає, для старенької мама, яка з дитинства в цьому ж селі пережила страхіття другої світової, найбільшим жахом нині стали не вибухи…

Тетяна Кочерещенко, жителька с Станова:

Вона в детстве, їй 84 роки, 6 років було, як вона ..помниш, і опять…і ото ой сухарики забрали, та бог з ними, кажу, мам, сухариками, хай жруть, ото таке. Кажуть - хлєб єсть? - не, кажу, сухарі. Забрали.

Утім, рашисти не наїлися сухарями, з іншої хати набрали смачнішого.

Любов Іванівна, жителька с. Станова:

У мене одкрили хату, одкрили кухню, позабирали з холодільніка, дрова тягали, отам під липкою костер палили, жарили м'ясо, сало, що позабирали, спиртне, те шо було, забрали все, у хаті забрали хлоп'ячі речі.

А от коли рашисти тікали, залишили по собі багато небезпечного.

Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС України в Сумській обл.:

Був підбитий один танк, вроде би, кажуть, що це зробили наші місцеві жителі, но сам факт в тому, що він тут був підбитий, його частина знаходилась в воді, частина на узбіччі дороги і логічно, що в даному місці може знаходитись частина боєкомплекту, який не здетонував.

А навколо сільських ставків так і крутяться місцеві дітлахи.

ДСНС-івці обстежують водойму. Знизу - замулене дно, зверху - залишки мазуту від підбитого танку. Водолази фактично працюють всліпу.

Микола Харченко, водолаз-піротехнік:

Навпомацки, на ощуп, за допомогою металодетектору, і все- відімості немає. На ощуп дивишся до якої категорії, чи на місці знищується, чи не на місці. Єсли есть вибухник, знищується на місці, якщо немає вибухника, 1 категорія, піднімається, вивозиться на підривний майданчик.

Спершу підводним металодетектором водолази вишукують ймовірні боєприпаси, залишаючи на кольоровий поплавок, потім вручну обережно витягають знахідки. Робота просувається повільно.

Андрій Мельник, керівник відділення підводного розмінування:

Ми на даний момент обстежили тільки 2 тисячі квадратних метрів, на цій ділянці було тільки тривибухонебезпечних предмета, а саме артилерійські снаряди 125 мм, цей ставок ми будем обстежувать повністю.

Перевірка всієї водойми займе майже 2 тижні. Знайдені боєприпаси одразу ж знешкодили на полігоні поблизу.

Олег Стрілка, речник управління ГУ ДСНС України в Сумській обл. :

Обстежено нашої Сумщини площею 1 мільйон 300 гектарів, сюди входить і об'єкти критичної інфраструктури, і наші сільгоспугіддя і житловий фонд, і багато-багато інших об'єктів. Вдалося вже вилучити і знищити тільки піротехнікам ДСНС Сумщини більше 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Попереду ще багато роботи. Бо Сумську область рашисти обстрілюють щодня, тож і нерозірваних снарядів більшає.