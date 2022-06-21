Армійські підрозділи захищають небо: історія двох матросів, які знищили дві рашистські ракети [ Редагувати ]
Небо над Україною. Щомиті від ворожих атак його захищає як протиповітряна оборона, так і іншіармійські підрозділи. Наш наступний матеріал - про двох матросів - військовослужбовців Військо-Морських сил, які за допомогою ПЗРК знищили дві російські ракети над Одесою. Як це взагалі можливо? Дивіться далі.
Їм обом - по двадцять шість років, обидва за званням - матроси, а до Військово-Морських сил пішли за контрактом відразу після строкової служби. Станіслав, і Михайло. Чоловіки повномасштабне вторгнення зустріли на бойовому чергуванні - і вже невдовзі їхнє вміння користуватися ПЗРК стало у пригоді. Станіслав розповідає: одного дня на посту командир попередив: до Одеси летять ворожі ракети.
Станіслав, військовослужбовець ВМС ЗСУ:
Побачивши ракету, я підняв ПЗРК на плече, зафіксував її та почав супроводжувати ракету, відвів наземне джерело живлення та спрацював пусковим механізмом. Після цього було збиття ракети.
Це відбулося двадцять третього квітня: саме тоді - напередодні Великодня - рашисти вдарили по житловому будинку в Одесі. Від тої атаки загинули восьмеро людей. В тому числі - тримісячна дівчинка Кіра, її мати та бабуся. На жаль, та ракета була не в зоні ураження ПЗРК, а ось друга - яку ворог випустив слідом з борту літака – не досягла своєї цілі якраз завдяки Станіславу.
Станіслав, військовослужбовець ВМС ЗСУ:
В мене не було ніяких таких відчуттів наприклад, захвату чи чогось - я просто зробив те, що мав. Після цього вже, коли я змінився - я почав усвідомлювати те, що я комусь, можливо, врятував життя.
А ось Михайло знищив ракету, яку ворог випустив з підводного човна. Боєць розповідає: все сталося на посту два тижні тому - сигнал ракетної небезпеки пролунав пізно ввечері.
Михайло, військовослужбовець ВМС ЗСУ:
Ми підвищили своє спостереження і буквально через декілька хвилин я помітив сяйво таке. Я припустив, що це може бути ракета і так: я не помилився я привів ПЗРК в бойове положення, навів на ракету, воно захопило ціль і вилетіло - і буквально через секунд п'ять воно наздогнало свою ціль і знищило.
Курси поводження із переносним зенітно-ракетним комплексомз «Ігла» хлопці пройшли ще у навчальному центрі ВМС, в якому для цього є спеціальний тренажер. Кажуть: збити ракету за допомого такого комплексу не надто складно, але потрібні навички, реакція та впевненість.
Михайло, військовослужбовець ВМС ЗСУ :
Так, звісно: коли її побачив, треба робити все швидко, тому що вона також летить швидко - і ця вся справа декількох секунд, так сказати. Треба встигнути її побачити, зафіксувати і вистрілити!
Себе героєм не вважаю, вважаю героями тих хлопців, які на передовій, відстоюють Батьківщину, захищають нас - в першу чергу, вони - герої!
На цьому вправні матроси не зупиняються - навіть під час служби навчаються, розвиваються та удосконалюють бойові навички. Мріють лише про одне: якнайшвидше перемогти ворога та побачити рідних і близьких.
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