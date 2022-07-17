На Луганщині під контролем Збройних сил України залишаються два населені пункти. Білогорівка та Верхньокам'янка тримають оборону, там точаться бої. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України. Саме це не дає спокою росіянам, які мають наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати кілька кілометрів, що залишилися, так і не можуть.

За словами очільника Луганщини, одне з сіл росіяни кілька разів намагалися захопити, але всі спроби противника не мали успіху.

Одне із сіл уже кілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється - повертається та зазнає чергових втрат.

За останню добу війська РФ завдали по Луганщині 4 ракетні удари, вели масований артилерійський обстріл і відкривали вогонь з мінометів. Російські солдати намагалися просунутися у напрямку Верхньокам'янки, але отримали відсіч.

Кількість обстрілів росіян дещо зменшилася, бо наші військові порушили їм логістику постачання боєприпасів і техніки на передову.

Критична інфраструктура, а саме газопостачання, водопостачання та електропостачання, в Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірській громаді та інших населених пунктах знищена вщент.

Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.