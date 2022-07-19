В Запорізькій області внаслідок обстрілів зайнялося майже вісім тисяч гектарів

Вони намагаються не лише зруйнувати наші міста, вбити людей, а й знищити наш хліб. На Запоріжжі російські окупанти випалюють поля із урожаєм. У деяких громадах за раз згорають сотні гектарів. Росіяни обстрілюють населені пункти із різних видів артилерії, застосовуючи касетні та фосфорні боєприпаси.

В області загальна площа знищених ворожим вогнем ланів вже сягнула восьми тисяч гектарів. Землероби, як можуть, рятують поля та намагаються швидко зібрати зерно. Втім, пожежі спричинені обстрілами, не єдина проблема, що постала перед аграріями цього року. Детальніше - у наступному сюжеті.

Це поля однієї з громад Запорізької області. Та замість врожаю Максим тут збирає уламки російських снарядів. Чоловік працює на сільгосп-підприємстві. Каже, за тиждень на цю ділянку прилітало вже двічі. І в обох випадках - здіймалася пожежа. Тепер там, де колосилася стигла пшениця - випалена земля.

Максим, працівник фермерського господарства:

Кожен день у нас прильоти, кінцеві збитки зараз ніхто не може сказати. Під обстрілами це ж так і працюємо, не знаємо якої хвилини воно може прилетіти.

Населений пункт окупанти обстрілюють від початку березня. Від ворожих прильотів горять лани і в інших господарствах. На агрофірмі, де працює пан Владислав, співробітники разом із рятувальниками майже дві години намагалися спинити вогонь на полі з пшеницею. Чоловік розповідає, через сильні обстріли кілька днів взагалі не могли виїхати на поля. А навесні з тієї ж причини не змогли вчасно засіяти усі території.

Владислав, заступник голови фермерського господарства:

Проблема велика, то есть мы посеяли подсолнух и с 600 га посеяли только 200, потому что постоянные обстрелы. У нас трактористы выезжали в поле сеять подсолнух и в бронежилетах, и в касках.

Росіяни гатять Смерчами, Градами та Ураганами, застосовують заборонені фосфорні та касетні боєприпаси. Внаслідок ворожих прильотів сухе поле зі стиглим зерном спалахує вмить, кажуть рятувальники.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Навіть уламки, які прилітають, вони розпечені і будь-яка іскра може спровокувати загорання. Суха погода, яка є на сьогодні на території Запорізької області, а це 5-й підвищений клас пожежної небезпеки сприяє тому, що все висихає і трава, і пшениця, залишки, стерня, все сухе і у разі будь-якої іскри спалахує, як порох.

За даними, які подають голови районів, в Запорізькій області внаслідок обстрілів зайнялося майже вісім тисяч гектарів. Окрім врожаю, російські окупанти знищують і сільгосптехніку, токи та елеватори. До того ж, додаються проблеми з продажем. Наразі в області не реалізовано ще 170 тисяч тон торішнього збіжжя. Та й ціна впала.

Олександр Ясинецький, заступник директора департаменту агропромислового розвитку ЗОВА:

Якщо не буде продажі, не буде ціни, не буде де його зберігати і в наступному аграрій не зможе не сплатити кредити, які він взяв. А у нас 500 суб'єктів господарювання взяли до 600 мільйонів кредитів.

На тимчасово окупованих територіях ситуація ще складніша - рашисти просто відбирають у землеробів врожай та сільгосптехніку. За даними обласної військової адміністрації, наразі відомо про вивезення за межі області ста тисяч тон зерна та крадіжку близько сотні одиниць техніки. Збитки, яких росіяни завдали фермерам, сягають сотень мільйонів гривень.