Обстріл Миколаєва: з'явилися перші подробиці [ Редагувати ]
У неділю зранку, 24 липня, Миколаїв в черговий раз обстріляли окупанти. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Ворог влучив у склад, деталі уточнюються.
Зранку, 24 липня, близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
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