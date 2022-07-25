Британські ЗРК Stormer прибули до України (відео) [ Редагувати ]
До України прибули перші шість британських самохідних броньованих зенітних установок Stormer HVM. І вже нищать окупантів на фронті. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км.
Чому саме "невидимі", все через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британського ЗРК, в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.
ЗРК Stormer виробляється компанією BAE Systems. Stormer має 8-зарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет.
З допомогою ракет Starstreak може збивати ворожі літаки на низькій висоті та гелікоптери. Екіпаж - три особи (командир, водій та стрілець). 13-тонні броньовики можуть розвивати швидкість до 80 км/год.
Нагадаємо, що польські танки PT-91 прибули до України.
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