Українські військовослужбовці професійно руйнують мости з росією [ Редагувати ]
І абсолютно по всій лінії фронту - російські військові та склади - стають мішенню ЗСУ. А на тимчасово окупованій Херсонщині окупантам ще й відрізають шляхи! Українська армія у буквальному сенсі руйнує мости з росіянами.
Як це змінить хід воєнних дій на Півдні України? І коли чекати чергового "жесту доброї волі"? Про все - в матеріалі Ніни Коломієць.
Наскрізні отвори в асфальтному полотні перетворили Антонівський міст біля Херсона на смугу перешкод для автомобілів. І головний біль для окупантів.
Очень много новых отверстий появились в Антоновском мосту. Напомню, это единственная магистраль, соединяющая сегодня правый и левый берез Днепра, Херсон с большой землей.
Стратегічно важливу переправу зрешетили ювелірно точні і влучні удари Хаймарсів.
Антонівський міст - протяжністю майже півтора кілометра - з'єднує Херсон із містами Олешки та Голою Пристанню. Із перших днів війни саме ним сунули колони рашистської техніки.
За контроль над переправою постійно точилися бої. Нею ж весь час везли боєприпаси, які били по українських містах.
Тепер ситуація докорінно змінилася! Міст залишається відкритим для автомобілів, а от для важкої техніки - він стане пасткою! Бо будь-якої миті може обрушитися.
Сергій Хлань - депутат Херсонської обласної ради:
За 2 дні наші Збройні Сили абсолютно точно влучили в розташування ворога і за Антонівським мостом, і перед Антонівським мостом, зрушивши їх позиції, фактично унеможливлює проходження важкої техніки і важкотоннажного транспорту, боєкомплекти і снаряди систем залпового вогню.
Колаборанти заявили - міст лагодитимуть і шукатимуть об'їздні маршрути.
Мы найдем другие пути перехода через Днепр в город Херсон.
Але ці шляхи спіткала така ж доля! Ось Даріївський міст, через який рашисти транспортували боєприпаси на правий берег Дніпра.
Пошкоджено й переправу через Каховське водосховище. Шляхи постачання окупантів у Херсоні - фактично перекреслені.
Сергій Хлань - депутат Херсонської обласної ради:
І саме руйнування ось цих транспортних артерій внесло певний перелом у хід бойових дій і паніку в лавах окупанта.
Олег Жданов - полковник запасу ЗСУ, військовий експерт:
Ми ламаємо повністю логістику противника і обезкровлюємо це угруповання, примушуючи російські війська або відступити, або здатися в полон.
Наступальні плани окупантів - фактично перекреслені. Тепер вони мізкують, як втриматися у Херсоні - в місті з потужним партизанським рухом, який з щодня - лише посилюється, як і ненависть до окупантів, в яких стрімко закінчуються снаряди.
Олег Жданов - полковник запасу ЗСУ, військовий експерт:
Кількість обстрілів зменшується, вони починають потроху економити боєприпаси, у них є проблема з продовольством в Херсоні, вони намагаються грабувати місцевих жителів, особливо їжа їм потрібна, вони самі кажуть, що їм не вистачає.
Нині загарбники на Херсонщині - опинилися у глухому куті, вважають військові експерти. І як довго вони протримаються без підкріплення - лише питання часу. Бо поки їхні запаси зброї в Херсоні - вичерпуються, а українські Збройні Сили - все ближче. А значить, черговий "жест доброї волі" - не за горами.
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