Уряд Великої Британії розширив санкції проти Росії. Під обмежувальні заходи потрапили керівники 29 російських регіонів. Їм заборонять в'їзд до Сполученого Королівства, а також заарештують активи в країні.

Під санкції потрапили голови Брянської, Курської, Воронезької, Липецької, Нижегородської, Свердловської, Тюменської, Челябінської, Самарської, Новосибірської, Саратовської, Володимирської, Оренбурзької, Волгоградської, Ленінградської, Тамбовської, Вологодської, Калузької й Амурської областей.

Санкційний список поповнили глави Республіки Башкортостан, Чуваської Республіки, Республіки Комі, Якутії та Ямало-Ненецького автономного округу, а також глави Красноярського, Ставропольського й Алтайського країв.

До списку санкцій включили голову Московської області Андрія Воробйова, "губернатора" окупованого Севастополя Михайла Развожаєва і голову Мін'юсту Костянтина Чуйченка.

Під санкції потрапили Сарвар та Санжар Ісмаїлови, уряд Великої Британії називає їх племінниками бізнесмена Алішера Усманова. Обмеження також запровадили проти британського стрінгера Грема Філіпса - раніше він працював на RT.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії.