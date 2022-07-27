СБУ затримала коригувальника артобстрілів прикордонних районів Сумської області [ Редагувати ]
Співробітники СБУ затримали ворожого агента росії, який коригував артобстріли прикордонних районів Сумської області. Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.
Злочинець збирав розвідувальні дані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу кордону. Російських кураторів чоловіка цікавила інформація щодо переміщення підрозділів наших військових з військовою технікою.
Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику фсб росії у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості.
Окупанти планували застосовувати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.
Зрадником виявився місцевий житель області. СБУ вже ідентифікувала окупанта, який співпрацював з агентом.
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