Прийти на гарячі обіди можна тричі на тиждень - попередньо записавшись

Частування для нужденних. Єврейська громада Києва влаштовує благодійні обіди, щоб підтримати українців у скрутний час війни. Запрошують усіх - незалежно від національності та віросповідання. Чим пригощають - розкаже Олена Логінова.

Благодійний обід у самому розпалі. Для початку до зали вносять основне блюдо - зелений борщ. Тут на території Єврейського культурного центру влаштовують благодійні гарячі обіди для нужденних. У складний час війни - такі зустрічі мають підтримати людей як ситною їжею, так і духовно - об'єднати навколо боротьби за перемогу над ворогом.

Валентина:

Это очень большая помощь, то, что здесь дают обеды...то, что люди могут приходить общаться. То, что люди могут приходить и чувствовать духовно и материально, что они живут.

Йонатан Маркович, головний рабин Києва:

Помочь человеку чувствовать себя человеком. Чтобы здесь не почувствовали себя, что вот у кого нету, что кушать дома или тяжелая ситуация. Действиьтельно тяжелая ситуация, тяжелая всем и мы рады, когда мы можем помочь.

Тим часом на кухні - кипить робота. Тут подають уже другу страву - макарони з котлетою з яловичини. Порції великі - так, щоб всі пішли з обіду ситими. І все - по-кошерному. Меню кожного разу - різне.

Мы сегодня угощаем: свежий салат с овощами, свежий огурчик, помидорчик, перец, молодая капусточка с оливковым маслом. Зеленый борщ с маойнезом, потому что сметану нельзя. Макароны отварные и говяжья котлета с узваром, запивается холодным узваром.

Такі гарячі обіди влаштовують для всіх - незалежно від національності та віросповідання. Але пріоритет - люди у поважному віці, одинокі, вдови, сироти та люди з інвалідністю. Документи ні в кого не перевіряють - щоб потрапити на обід потрібно лише попередньо записатися.

Йонатан Маркович, головний рабин Києва:

Есть такие украинцы, что они евреи, мы евреи, есть такие украинцы, что они мусульмане, есть православные, католики - но мы все украинцы. И если мы не будем помагать друг другу, так мы не можем полагаться, чтоб кто-то другой помог нам. Мы сначала должны помагать друг другу и тогда мы будем сильные.

Присутні кажуть, обідом задоволені. Адже в скрутний час війни інколи елементарно не вистачає грошей, щоб повноцінно поїсти.

Валентина:

Это очень большая помощь - пенсия у людей, которые здесь находятся минимальная от 2200 до 3500 и люди очень и очень ждут этих обедов. В нашому віці, такому як я, роботу дуже важко знайти, пенсії немає ще - живи з чого хочеш. А їсти хочеться кожень день.

Прийти на гарячі обіди можна тричі на тиждень - попередньо записавшись. А ще єврейська громада регулярно роздає нужденним продуктові набори.