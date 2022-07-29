Коли працює українська артилерія, у росіян вибухає і підгорає: як "Гради" спиняють окупантів [ Редагувати ]
Коли працює українська артилерія, у росіян вибухає і підгорає. Ворог на Донбасі намагається прорвати українську оборону, і тоді висуваються наші "Гради". Розрахунки - точні, постріли - влучні, а наші бійці - швидкі.
Чому важливо вчасно відійти з місця стрільби, і що відчувають артилеристи, коли чують: "у ціль - влучили". Воєнкор Руслан Смєщук - розповість.
Українська реактивна артилерія - це оперативна підтримка передової. Ворог намагається прорватися, була помічена ворожа артилерія в зоні досяжності, скупчення техніки - викликають їх.
А ось як покроково це відбувається.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Зараз розрахунок ГРАДу заряджає машину. Кожна з цих ракет важить майже сімдесят кілограмів - шістдесят шість цілих і шість десятих.
У повному спорядженні - це більше двох із половиною тонн ракет. Які руками потрібно зарядити - за лічені хвилини.
Ми всі привикли вже до такого і якщо є заряджаюча, то там ще є люди. Справляємся. Три, п'ять хвилин - це якщо швидко і все.
Так починається новий цикл цієї каруселі смерті. Зарядка установки ракетами - і виїзд ближче до лінії фронту. Ворог намагається прорвати українську оборону, тож висуваються - ГРАДи. Я їду всередині машини.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну от те, на що ти звертаєш увагу перш за все, це на мотивацію розрахунку. Ці чоловіки готові знищувати ворога реально - просто 24 години на добу.
Богдан, військовослужбовець ЗСУ:
Взагалі наш моральний стан такий - підніміть нас в 3 часа ночі - ми встанем, поїдем відпрацюємо по цілі. Це вже так вироблене на 100% Нам не потрібно налаштувань - є наказ їдемо і відпрацьовуємо ціль.
Їдуть максимально швидко… і гучно. Відчувається, що в машини - вік солідний.
Приїхавши на місце стрільби, а їх постіно змінюють, розрахунок починає наводитися. На горизонті щось палає після чергового прильоту, повітря - здригається від канонади.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Зараз розрахунок ГРАДУ готується до стрільби, також схоже, що десь поблизу працює наша артилерія. Тому що періодично ми чуємо постріли - снаряди десь над головою пролітають.
Далі перший, пристрілочний залп.
Після того від корегувальника приходять уточнені координати. Доки установку донацілюють, водій весь час сидить у кабіні. Він не може її залишати.
Тут в бак осколок прилетів. - Це по вам били? - Так. Ми не на позиції, а так стояли. - Я ж так розумію, ви пріоритетна ціль? - Так, але ми глибоко не ховаємось.
І орган смерті грає для окупантів свою грізну мелодію.
Після цього машина з максимальної швидкістю їде з місця стрільби.
Чи часто так буває, що вам доводиться під вогнем у відповідь збиратися? Так часто, вони нас засікають після вихода - плюс мінус три хвилини. І нам чим бистріше втіки - тим краще. Швидкість для нас це все. Як кажуть швидкість це життя. Так - швидкість це життя.
Після відходу, коротка доповідь. У ціль - влучили.
Владислав, військовослужбовець ЗСУ:
Засікли супротивника, виїхали, відпрацювали. Дали три пристрелочних, вели корректуру, і уразили живу силу та техніку противника.
Наразі ракетники бʼють ось так, коротко, по чверті повного пакету ракет.
Владислав, військовослужбовець ЗСУ:
Стріляємо малими залпами, щоб не було великої розсіяності, стріляємо даже з кільцями і не переводимо снаряди.
Так звані кільця - це гальмівні накладки - кільця на ракету. Вони зменшують дальність польоту, але збільшують кучність прильотів. Максимальна ефективність при мінімальных ресурсах. А хлопці тим часом починають новий цикл.
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