На Волині бійці тероборони готуються зустрічати ворога з боку Білорусі [ Редагувати ]
Армія Білорусі на кордоні з Волинською областю України розгортає додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. На які хитрощі здатні Лукашенко та його військо - хтозна. А тому краще завжди бути готовими до будь-яких провокацій. Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як на Волині бійці тероборони готуються зустрічати ворога з боку Білорусі.
Позивний "Франко", командир батальйону 100 бригади ТРО:
Ми люди військові. Хочеш миру, готуйся до війни. От зараз ми зайдемо туди з вами.
Разом із командиром батальйону Сотої бригади Тероборони ми спускаємося під землю. Над нами - шар землі майже півтора метра завтовшки. Це будиночок управління.
Позивний "Франко", командир батальйону 100 бригади ТРО:
Управління військами. Воно здійснюється звідси. 24 години на добу. Напрямок - це спостереження. Збирання інформації. Це відстеження будь-якої зміни в життєдіяльності району.
Позивний "Дєд", командир ДФТГ 100 бригади ТРО:
Спостерігаємо за небом. За всіма прольотами безпілотників, квадрокоптерів, літаків. Доповідаємо у чергову нашу частину. Це є наша основна задача.
З одного боку - це просто нерівність лісового грунту. З іншого - це бліндаж. Бійці кажуть, що краще вдасться замаскуватися, то більше неприємних сюрпризів отримає ворог, якщо сунеться сюди.
Позивний "Франко", командир батальйону 100 бригади ТРО:
Бачите, таке перекриття. Воно ще не закінчене. Але можемо пройти.
Позивний "Манюня", сержант роти з МЗ 100 бригади ТРО:
Як можемо, так маскуємо. Бійниці такі ось поробили хлопці собі. Видно сектор обстрілу. А це називається "щель". Вона два рази переложена. Там пісок, брьовна. Від мінометного вогню. Будемо воювати, як підуть. Для цього ми тут і сидимо. Чекаємо, ждемо, шо той Бацько вусатий, таракан старий придумає.
Та не лише чекають. Регулярно відточують бойову майстерність. А ще - вчаться бути готовими до будь-яких ситуацій.
Позивний "Каддафі", боєць роти КДБ 100 бригади ТРО:
Сенс цього навчання - по-перше, перебороти страх. Тобто, коли на тебе буде їхати велика металева штука, не запанікувати, не почати робити якихось неправильних рухів. А просто бути готовими. Ти бачиш цю махіну, розумієш, що вона над тобою. Ти переважаєш, вона тебе не зачіпляє. І в тебе з'являється шанс відповісти у відповідь. Ми працюємо проти диверсантів. Ми маємо знати, як вони думають, і приймати контр-міри. Ми маємо бути на голову вищі.
Гурген - народився і виріс у Грузії. 6 років тому приїхав у гості до України. Зустрів своє кохання й назавжди залишився тут.
Позивний "Гурген", боєць 100 бригади ТРО:
Я же бачив, як убивають всіх підряд. Нема різниці, ти служиш, не служиш. Дитина, женщина - всіх убивають. Я не хотів би, щоб так само було, як у Грузії. Ми переможемо. І не буде ніколи існувати росії. Як Україна переможе, то і Грузія переможе. І всі страни сусідні.
Усі люди, з якими ми познайомилися тут, - жителі місцевих сіл. Вони добре знають один одного, добре орієнтуються на місцевості. На відміну від ворога. А отже перевага - вже на нашому боці.
Позивний "Франко", командир батальйону 100 бригади ТРО:
Отака культур-мультур. Лілії привезли. Це в нас один із таких підрозділів, люблять вони все таке.
А ці поросята - стратегічний запас на зиму, жартують тероборонівці. Ближче до холодів тваринки виростуть. А отже навіть якщо не буде звідки взяти їжу, наші захисники не пропадуть.
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