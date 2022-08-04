Війна в Україні: британська розвідка показала актуальну карту [ Редагувати ]
Станом на четвер, 4 серпня, окупанти продовжують наступальні операції на сході України. Про це свідчить карта бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опублікована у Tiwtter.
Однак українським силам вдалося вирівняти ситуацію вздовж усього фронту.
Згідно з даними британської розвідки, армія росії намагається завдати удару по оборонних підрозділах України на трьох напрямках - у Харківській, Луганській і Донецькій областях. У той час як Збройні сили України контратакують на Ізюмському напрямку.
На півдні країни українські війська продовжують активно наступати на окуповані райони Херсонської області. Успішні атаки ЗСУ завдають біля Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.
При цьому східні і південні регіони продовжують страждати від ракетного тероризму з боку росії.
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