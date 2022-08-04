Яка ситуація на Ізюмському напрямку: репортаж з передової [ Редагувати ]
Сьогодні росія вкотре довела, що вона - держава-терорист. Удосвіта окупанти "Смерчами" накрили Миколаїв. Вдарили по приватних будинках і центру. Лише дивом обійшлося без жертв.
На відміну від Торецька... Там рашисти здійснили умисне масове вбивство. З мінометів прицільно обстріляли зупинки громадського транспорту. Вісім загиблих, п'ятеро поранених, більшість з яких - діти...
Накривали вогнем росіяни і Харків та область. Ізюмський напрямок від самого початку війни залишається одним із найважчих. Але весь цей час Збройні сили України героїчно тримають оборону. І навіть ідуть у контрнаступ. Війну без купюр бачили наші кореспонденти Ігор Левенок та Сергій Дубінін. І далі - їхній репортаж із передової.
Дуже важливу роль у цій війні відіграє саме артилерія, адже на її роботі зав'язана не тільки успішна оборона, а ще й контрнаступ.
Це Харківщина. Ізюмський напрямок, де наші воїни тіснять окупантів і просуваються вперед.
Часто наносимо такі дуже і дуже вогневі ураження їхнім артилерійським системам і підрозділам, ну по перехопленням, які ми маємо, то вони в шоці. - В шоці? - Так! (усміхається)
Молодий офіцер на псевдо "Саксон" не приховує емоцій. Адже загарбникам дають прочухана і це неабияк піднімає бойовий дух.
Позивний "Саксон" офіцер Збройних сил України:
Впевнено закріпилися і кожного дня намагаємося просуватися, інколи досить успішно це виходить. - Тобто не така вона страшна ця так звана "друга армія світу"? Їх можна бити? - Їх можна бити і навіть коли вони намагаються контратакувати, їдуть їхні колони, то підбиваються одна-дві машини і вони втікають з поля бою як ті труси. - А кажуть "русскіє своїх не бросают"? - Бросают, ще й як бросают, повірте…
І роботи у наших артилеристів вистачає. Батарея самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика". Калібр 122 міліметри. Снаряди від західних країн-союзників. Бійці працюють активно і окупанти це відчувають.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
І за день скільки таких снарядів можна? - До ста штук, ну у меня рекорд был девяносто три. А так я не знаю как люди, может кто-то еще больше кидает. Но это очень тяжело. Сто штук это даже по времени покурить и попить кофе не удается. Потому что только выстрелили - и подвезли БК. Его загрузили, опять выстрелили, опять подвезли и постоянно в движении, постоянно со снарядами в руках… - А це що? - Це касети ворога. По нам. Так, по нашому напрямку…
Ігор Левенок, кореспондент:
Час від часу ми чуємо як працює реактивна артилерія ворога по українських позиціях, а отже, московитів слід заспокоїти. Артилеристи ухвалили рішення відкрити вогонь у відповідь. Адже не дарма ж кажуть, що піт артилеристів - це збережена кров наших піхотинців.
Іще кілька залпів і ворог навпроти затихає. "Заспокійливе" подіяло, кажуть бійці.
Позивний "Саксон", офіцер Збройних сил України:
Зараз відпрацювали ефективно, знищили БМП противника разом з десантом. Противник намагався рухатися до своїх позицій. Була створена точка упередження. На упередження під час руху знищена ціль…
Роботою задоволені, армійці чекають нових наказів та координат ворожих цілей.
Бояться вже нас, бо ми їм даємо дроздов! Ми козаки, буде все Україна!
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