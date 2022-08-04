Сьогодні росія вкотре довела, що вона - держава-терорист. Удосвіта окупанти "Смерчами" накрили Миколаїв. Вдарили по приватних будинках і центру. Лише дивом обійшлося без жертв.

На відміну від Торецька... Там рашисти здійснили умисне масове вбивство. З мінометів прицільно обстріляли зупинки громадського транспорту. Вісім загиблих, п'ятеро поранених, більшість з яких - діти...

Накривали вогнем росіяни і Харків та область. Ізюмський напрямок від самого початку війни залишається одним із найважчих. Але весь цей час Збройні сили України героїчно тримають оборону. І навіть ідуть у контрнаступ. Війну без купюр бачили наші кореспонденти Ігор Левенок та Сергій Дубінін. І далі - їхній репортаж із передової.

Дуже важливу роль у цій війні відіграє саме артилерія, адже на її роботі зав'язана не тільки успішна оборона, а ще й контрнаступ.

Це Харківщина. Ізюмський напрямок, де наші воїни тіснять окупантів і просуваються вперед.

Часто наносимо такі дуже і дуже вогневі ураження їхнім артилерійським системам і підрозділам, ну по перехопленням, які ми маємо, то вони в шоці. - В шоці? - Так! (усміхається)

Молодий офіцер на псевдо "Саксон" не приховує емоцій. Адже загарбникам дають прочухана і це неабияк піднімає бойовий дух.

Позивний "Саксон" офіцер Збройних сил України:

Впевнено закріпилися і кожного дня намагаємося просуватися, інколи досить успішно це виходить. - Тобто не така вона страшна ця так звана "друга армія світу"? Їх можна бити? - Їх можна бити і навіть коли вони намагаються контратакувати, їдуть їхні колони, то підбиваються одна-дві машини і вони втікають з поля бою як ті труси. - А кажуть "русскіє своїх не бросают"? - Бросают, ще й як бросают, повірте…

І роботи у наших артилеристів вистачає. Батарея самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика". Калібр 122 міліметри. Снаряди від західних країн-союзників. Бійці працюють активно і окупанти це відчувають.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

І за день скільки таких снарядів можна? - До ста штук, ну у меня рекорд был девяносто три. А так я не знаю как люди, может кто-то еще больше кидает. Но это очень тяжело. Сто штук это даже по времени покурить и попить кофе не удается. Потому что только выстрелили - и подвезли БК. Его загрузили, опять выстрелили, опять подвезли и постоянно в движении, постоянно со снарядами в руках… - А це що? - Це касети ворога. По нам. Так, по нашому напрямку…

Ігор Левенок, кореспондент:

Час від часу ми чуємо як працює реактивна артилерія ворога по українських позиціях, а отже, московитів слід заспокоїти. Артилеристи ухвалили рішення відкрити вогонь у відповідь. Адже не дарма ж кажуть, що піт артилеристів - це збережена кров наших піхотинців.

Іще кілька залпів і ворог навпроти затихає. "Заспокійливе" подіяло, кажуть бійці.

Позивний "Саксон", офіцер Збройних сил України:

Зараз відпрацювали ефективно, знищили БМП противника разом з десантом. Противник намагався рухатися до своїх позицій. Була створена точка упередження. На упередження під час руху знищена ціль…

Роботою задоволені, армійці чекають нових наказів та координат ворожих цілей.