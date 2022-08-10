Збройні Сили України отримали від Німеччини ще чотири зенітні самохідні зенітні установки Gepard і 49 тис. снарядів для них. Про це повідомив уряд ФРН.

Загалом Україні передали 12 зеніток "Гепард".

Впродовж останнього тижня Німеччина направила Україні:

10 броньованих автомобілів HMMWV (8 носіїв наземних РЛС, 2 носії перешкод/дронів);

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

7 засобів радіоперешкод;

8 електронних засобів захисту від дронів;

4 дистанційні системи розмінування;

8 мобільних РЛС і тепловізійних приладів;

1 високочастотний блок з обладнанням;

2 медичні холодильники.

"Гепард" (Gepard) - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Нагадаємо, що Північна Македонія передала Україні чотири Су-25.