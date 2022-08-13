Фотограф з Кривогу Рогу влаштовує патріотичні фотосесії та допомагає ЗСУ [ Редагувати ]
Чи маєте ви бодай одну патріотичну світлину? Якщо ні, час це виправити! Принаймні, так вважає фотограф з Кривого Рогу Юрій Мимріков. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну митець влаштовує патріотичні фотосесії, а оплату за свою роботу спрямовує на підтримку ЗСУ. За творчим процесом спостерігав наш кореспондент Артур Терещенко.
Фотографія - це не тільки світлина для інтернету, для показу, для друзів. Це підтримка патріотичного духу наших хлопців, які воюють на передовій.
Марко готується до першої у житті платної фотосесії. На такий крок чоловік зважився, щоб під хештегом "Все буде Україна" долучитися до волонтерського руху й донатами підтримати ЗСУ.
Марко Утенков, учасник патріотичної фотосесії:
Підняття морального духу свого трохи, що я є частиною України. Хоч фотографією, хоч грошима. Чим можемо, тим допомагаємо хлопцям нашим, підтримати їхній бойовий дух.
Організатор патріотичних фотосетів - криворожець Юрій Мимріков. Тренд на синьо-жовте в об'єктиві після повномасштабного вторгнення росії і підказав фотографу ідею акції. Що стала ще й своєрідною фототерапією для її учасників.
Юрій Мимріков, фотограф:
Кожна людина, яку ми фотографуємо, є волонтером. Він скільки може, стільки й вкладає.
Образи Юрій добирає разом із клієнтами й переконує кожного: фотографія - це ще й символ.
Юрій Мимріков,фотограф:
Вона забирає частинку душі як у фотографа, так і у людини - фотографуємої особи. Тобіш наша патріотична фотографія вже передала частинку людям які на фронті і ми підтримуємо їх своєю душею.
Чимало людей приходять на фотосесію, одягнувши "духовний бронежилет", адже українці - нація, що народилася в сорочці.
Це була зйомка у вишиванці, з віночком. Я можу викласти це фото, поставити хештеги і якось підтримати Україну.
У наплічнику фотографа не лише камера. А й оберег - синьо-жовтий стяг, що пошила дружина Юрія.
У мене завжди рюкзак, фотоапарат, прапор зі мною, щоб ми були завжди готові. Готові до бою, до фотографічного бою.
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