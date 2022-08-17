Внаслідок обстрілу Харкова є жертви і багато постраждалих [ Редагувати ]
російські війська обстріляли Салтівський район у Харкові. Внаслідок атаки троє людей загинуло і 10 - постраждали.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.
Синєгубов зазначив, що ворог знову вдарив по житловій інфраструктурі. На місці прильоту сталася сильна пожежа. Наразі там працюють рятувальники та медики екстреної допомоги.
Він закликав жителів перебувати в укриттях, оскільки окупанти досі хаотично наносять удари.
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